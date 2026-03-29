“Yahşi Cazibe” ile tanınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak sakin bir yaşamı tercih etti. Ünlü oyuncu, organik tarım için eğitim alıp Ayvalık’a yerleşirken, günlerini zeytin bahçelerinde ve hasat sürecinde geçiriyordu.

''KÖYE YERLEŞTİ''

Gürbüz, her işle yakından ilgileniyor; fabrikaya gidip yağ sırasına girdiği anları “Bu da bir emek” notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 5 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle köy hayatını tercih eden oyuncu İstanbul'u terk etmişti.

''AVM DEĞİL PATİKA SEVİYORUM''

Doğayla iç içe yaşamayı seven Gürbüz şu sözleri söylemişti:

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM’ye değil patikaya uğramayı çok seviyorum. ''







''Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik..."





KRAL KAYBEDERSE İLE GERİ DÖNÜŞ

Başarılı oyuncu, kısa süre önce Kral Kaybederse dizisiyle setlere dönmüş olsa da, doğaya olan sevgisi ağır basarak yeniden doğal alanlara gidiyor.





BU KEZ YAĞMURDA YÜRÜYÜŞ

Son olarak Kandıra Kocaeli’deki Narköy’de yürüyüş yapan Gürbüz, sarı yağmurluğu ve çamurlu sulara basarken çekilen videolarıyla sosyal medyada dikkat çekti ve takipçilerinden tam not aldı.