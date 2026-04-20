tarçın kullanımı karıncaları doğrudan imha etmek yerine, güçlü kokusu aracılığıyla bir bariyer işlevi görüyor. Baharatın yaydığı yoğun aroma, karıncaların yiyecek kaynaklarını bulmak ve koloniye geri dönmek için kullandıkları kimyasal feromon izlerini bloke ediyor. İletişim ağı kesilen böcekler, yönlerini kaybederek mevcut alanı tahliye ediyor.

UYGULAMA NOKTALARI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Yöntemin etkili olabilmesi için karıncaların eve giriş yaptığı kritik noktaların tespit edilmesi gerekiyor. Uzmanlar; pencere pervazları, kapı eşikleri, duvar çatlakları ve süpürgelik boşluklarına uygulama yapılmasını öneriyor. Tarçın ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen çözeltinin bu geçiş güzergahlarına sürülmesi, koruyucu bariyerin kalıcılığını artırırken etkinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlıyor.

TEMİZLİK VE GIDA MUHAFAZASI ASIL ÇÖZÜMÜ SAĞLIYOR

Doğal kovucuların tek başına yeterli olmadığını hatırlatan çevre sağlığı uzmanları, asıl çözümün kaynağın kurutulması olduğunu vurguladı. Karıncaların gıda erişimi olan bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekilirken, yiyeceklerin hava almayan kapalı kaplarda saklanması ve tezgahlardaki kırıntı ile sıvı döküntülerinin bekletilmeden temizlenmesi kritik önem taşıyor. Ayrıca atık birikiminin önlenmesi ve çöp kovalarının düzenli dezenfekte edilmesi, tarçın bariyerinin başarısını destekleyen temel hijyen unsurları olarak değerlendiriliyor.