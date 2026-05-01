Geçmişte iflaslarla ve terk edilmişlikle anılan Penouta madeni, Avustralyalı dev Energy Transition Minerals (ETM) grubunun sahneye çıkmasıyla yeniden canlanıyor. Bakanlar Kurulu’ndan gelen yabancı yatırım onayı ve 5,2 milyon euro’luk teklifin ardından, projenin önündeki son engel Galiçya bölgesel hükümetinden (Xunta de Galicia) gelecek tek bir imza.

Avrupa’nın teknolojik egemenliği bu madene bağlı

Penouta madeni sadece bir toprak yığını değil; kalay ve tantal (koltan) açısından Batı Avrupa'nın en stratejik noktası. Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar her şeyin kalbinde yer alan bu mineraller, Avrupa'nın üçüncü ülkelere (özellikle Çin ve Kongo) olan bağımlılığını bitirecek bir can simidi olarak görülüyor.

ETM CEO’su Daniel Mamadou: "Tüm üretim Avrupa Birliği içindeki sanayinin gelişimi için kullanılacak."

Bu projeyi benzersiz kılan sadece madencilik değil, aynı zamanda çevreci yaklaşımı. AB raporlarına konu olan Penouta, 1980’lerden kalma eski maden atıklarından (hafriyat yığınlarından) kritik hammaddeleri geri kazanacak. Yani şirket, yeni kazı yapmadan önce eski atıkları temizleyerek çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

Süreçte son düzlüğe girildi:

Mayıs/Haziran: Tapu imzaları ve lisans devirlerinin tamamlanması bekleniyor.

Aşama 1 (B Bölümü): İlk olarak hafriyat yığınlarından geri kazanım başlayacak ve işçiler madene geri dönecek.

Aşama 2 (C Bölümü): 2027 yılında doğrudan koltan çıkarımı için yeni lisans başvurusu yapılacak.

Yasal mücadeleler ve çevresel hassasiyet

Penouta’nın yolu her zaman pürüzsüz değildi. Galiçya Yüksek Adalet Mahkemesi, geçmişte çevresel etki çalışmalarını yetersiz bulmuştu. Ancak Ourense İl Mahkemesi’nin kirlilik iddialarını reddetmesi ve şirketin Stratejik Sanayi Projesi (PIE) statüsü başvurusu, projenin hukuki geleceğini netleştirmeye başladı.

55 ailenin umudu, Avrupa’nın enerji haritası

Madendeki faaliyetlerin durmasıyla işsiz kalan 55 aile için bu açılış, ekonomik bir mucize anlamı taşıyor. Avustralya finansmanı güvence altına alındı, Madrid'den izinler çıktı. Şimdi tüm sektör, Ourense'yi Avrupa enerji geçiş haritasının merkezine oturtacak o son imzayı bekliyor.