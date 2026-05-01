Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 76 yaşındaki Ayşe Çelebi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Karabük-Kastamonu kara yolunda meydana gele kazada, Recep Ç.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Ayşe Çelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Recep Ç. ile Hasan Ç. ve Hamide A. ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ç. ve Hamide A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ayşe Çelebi'nin cansız bedeni de Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.