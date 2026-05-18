Amerika genelinde yapılan Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması (NHANES) verileri, karpuz tüketen çocuk ve yetişkinlerin beslenme kalitesinin çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre karpuz severler; vücuda daha fazla diyet lifi, magnezyum, potasyum, A ve C vitamini alıyorlar. İşin güzel tarafı, bu kişilerin günlük yapay şeker ve doymuş yağ tüketim oranları da çok daha düşük çıkıyor.

Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan klinik bir araştırma, karpuzun damarlar üzerindeki koruyucu etkisini kanıtladı. Bilim insanları, karpuzda bolca bulunan L-sitrülin ve L-arginin adlı iki mucizevi bileşiğe odaklandı.

Peki bu bileşikler ne işe yarıyor?

Damarları gevşetiyor: Bu iki madde, vücutta kan damarlarının gevşemesini ve genişlemesini sağlayan "nitrik oksit" üretimini artırıyor.

Şeker şokuna karşı kalkan: Karpuz suyu, kan şekerinin aniden yükseldiği (hiperglisemi) anlarda bile kan damarlarının fonksiyonunu korumasına yardımcı oluyor ve kan akışını dengeliyor.

Profesör Dr. Jack Losso, karpuzun içindeki L-sitrülin ve antioksidanların, hücrelerin paslanmasını (oksidatif stres) azaltarak kalp hastalıklarını önlemede devasa bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Karpuz, domatesten bile daha güçlü bir antioksidan olan likopen açısından en zengin doğal kaynaklardan biridir. Karpuzun rengi ne kadar kırmızıysa, içindeki likopen oranı da o kadar yüksek demektir. Likopen, damar esnekliğini artırarak kalbin daha az yorulmasını sağlar.

%92’si Su, Sadece 80 Kalori

Araştırmaların ötesinde karpuz, tam bir diyet dostu. 2 su bardağı dolusu karpuz sadece 80 kalori içeriyor. Üstelik:

Günlük C vitamini ihtiyacının %25'ini tek başına karşılıyor.

Yaklaşık %92'si sudan oluştuğu için sıcak havalarda veya ağır egzersizlerden sonra vücudun su (hidrasyon) ihtiyacını karşılamanın en lezzetli yolu.