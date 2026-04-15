Beşiktaş'ın dünkü idmanında sakatlanan ve ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz, ameliyat edildi.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.
Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır."