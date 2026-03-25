Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kocaali Mahallesi’nde 22 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Kurtuluş Göktay’a ait 6 aylık Kangal cinsi "Korsan" isimli köpek, evin bahçesinden kayboldu. Köpeğini bulmak için sosyal medyadan seferberlik başlatan Göktay, aldığı bir ihbarla hayatının şokunu yaşadı.
AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI
Gelen ihbar üzerine Belen Yeni Mahalle’ye giden Göktay, köpeğini kanlar içinde buldu. Hemen veteriner kliniğine götürülen Korsan’ın, av tüfeğinden çıkan saçmalarla sağ ön ve arka bacaklarından ağır yaralandığı belirlendi. Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, köpeğin henüz çok genç ve uysal olduğunu vurgulayarak, "İnsanoğlu maalesef böyle vakalarla karşımıza çıkıyor. Korsan’ı ameliyata alacağız ve eski sağlığına kavuşturmaya çalışacağız" dedi.
ADALET ÇABUK TECELLİ ETTİ
Köpeğin sahibi Kurtuluş Göktay’ın şikayeti üzerine harekete geçen Ereğli polisi, kısa sürede saldırganın kimliğini tespit etti. Av tüfeğiyle masum hayvana ateş açtığı belirlenen Muhammet Akçay (27), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, çıkarıldığı mahkemece "Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" ve ilgili suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.