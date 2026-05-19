Süper Lig 2025-26 sezonunu 17. Sırada tamamlayan ve küme düşen Kayserispor’dan alaş bir hamle geldi… Kayseri ekibinin Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’ya resmi dilekçe göndererek 2025-2026 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesini talep edeceği öğrenildi. Başvurunun temel gerekçesi olarak ise Süper Lig’de bazı kulüp başkanları ve yöneticileri hakkında ortaya atılan “bahis” iddiaları gösterildi.

BAHÇELİ’DEN ‘TESCİL ETMEYİN’ ÇAĞRISI

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.

Bahçeli'nin yıl içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı 'futbolda şike ve bahis' soruşturmaları nedeniyle bu yıla mahsus olmak üzere 'küme düşmenin' kaldırılmasını tavsiye ettiği ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını talep ettiği öne sürüldü.

KARARI TFF VERECEK

Prosedür gereği TFF, mayıs ayının son haftası ya da haziran ayının ilk haftasında yapılacak toplantı ile liglerin tescilini gündemine alacak.