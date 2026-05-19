Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı feci trafik kazasının ardından, akıntıya kapıldığı tahmin edilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu’nu arama çalışmaları üçüncü gününde de hız kesmeden sürüyor.

D-100 kara yolunun Aşağıkale Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kaza, 20 yaşındaki U.Y. yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak takla atmasıyla sonuçlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü U.Y. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZAMANLA YARIŞ

Kaza anında araçta olduğu öğrenilen ancak olay sonrasında kendisine ulaşılamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için ise adeta zamanla yarışılıyor. Kazanın hemen ardından yaralı halde araçtan çıktığı ve yol kenarındaki Kelkit Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirilen genç kızı bulmak için geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Suyun oldukça yüksek bir debiyle aktığı Kelkit Çayı’nda AFAD ekipleri, botlar ve uzman dalgıçlar vasıtasıyla su altı ve su üstü taraması gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de çay kıyısı boyunca kara aramasını titizlikle sürdürüyor. Üç gündür aralıksız devam eden yoğun çalışmalara rağmen genç kıza ait henüz herhangi bir ize rastlanamadı.

Öte yandan, kazada ağır yara alarak genç yaşta hayata gözlerini yuman Yağmur Hira Yazıcı’nın cenazesi, Koyulhisar ilçesinde düzenlenen cenaze merasiminin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ekiplerin nehirdeki arama kurtarma mesaisi ise aralıksız devam ediyor.