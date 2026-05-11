Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar ve hızlı kar erimeleri sonucunda Keban Barajı rezervuarında su seviyesinin kritik düzeye ulaştığını açıklayarak kontrollü tahliye işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Müdürlüğün resmi kanalları üzerinden yapılan bilgilendirmede, yüksek debili su girişleri nedeniyle baraj güvenliğinin ve su akışının yönetilmesi amacıyla 11-12 Mayıs tarihlerinde kapakların açılacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI

Tahliye sürecine bağlı olarak akarsu yataklarında ani su yükselmelerinin yaşanabileceği vurgulanırken, vatandaşların ve yerel halkın resmi duyuruları yakından takip etmeleri istendi. Yetkililer; can ve mal güvenliğinin korunması adına akarsu yataklarından uzak durulması, nehir kenarlarındaki tarım arazileri ile ulaşım yolları üzerinde gerekli önlemlerin alınması konusunda ciddi uyarılarda bulundu. DSİ, olası taşkın riskine karşı bölge sakinlerini dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

TAHLİYE EDİLEN SULARA NELER OLUYOR?

Tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte nehir yatağına bırakılan devasa su kütlesi, Fırat Nehri hattı boyunca ilerleyerek güneydeki Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarına doğru yol alıyor. Bu süreçte salınan suyun, alt havzada bulunan barajların rezervuarlarına girerek yeniden elektrik enerjisi üretimine dönüştürülmesi planlanıyor.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN RİSKLİ

Ancak tahliye işlemi nehir yatağındaki su seviyesini normalin çok üzerine çıkardığı için kıyı şeridindeki tarım arazileri, yerleşim birimleri ve balıkçılık tesisleri için ciddi bir taşkın riski oluşturuyor.

DSİ yetkilileri, ani su yükselmelerine karşı vatandaşları uyarırken, can ve mal kaybı yaşanmaması adına nehir yatağından uzak durulması ve resmi duyuruların dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tahliye operasyonunun, baraj gövdesindeki basıncı dengelemek ve kontrolsüz taşmaların önüne geçmek adına stratejik bir zorunluluk olduğu belirtiliyor.