İtalya Serie A'nın 37. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, sahasında Fiorentina ile karşılaştı. Mücadeleyi Fiorentina 2-0 kazandı. Juventus ligde 10 maç sonra yenilgi yaşadı. Fiorentina ise 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Fiorentina'nın galibiyet gollerini Cher Ndour ve Rolando Mandragora kaydetti. Maçın 72. dakikasında Fiorentina'da Luca Ranieri kırmızı kart gördü.

DEVLER LİGİ'NİN DIŞINDA KALDILAR

Ligde 4 maç sonra kazanan Fiorentina puanını 41'e çıkardı. 10 maç sonra kaybeden Juventus ise 68 puanda kaldı. Juventus böylece ligde Şampiyonlar Ligi potasından düştü. İtalya'da ilk 4 dört sırayı alan takımlar Devler Ligi'ne katılıyor, Juve ise 6. sıraya geriledi. Juventus, ligde son hafta deplasmanda Torino ile karşılaşacak. Ayrıca Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.