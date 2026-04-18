Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 90+8'de Modibo Sagnan'ın attığı golle yıkıldı, maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler, uzun bir aranın ardından eline geçen ligde liderlik fırsatını da tepti...

Yenilen golün ardından Kadıköy'e hüzün çökerken, 86'da Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci Ederson'a tepkisi ise gündem oldu. Milli futbolcu, golde hatalı çıkış yapan Brezilyalı kaleciye elleriyle "Ne yapıyorsun?" şeklinde tepkisini dile getirirken, sinir ve üzüntüden yerleri dövdü...

GUENDOUZİ SAHAYI YILDIRIM HIZIYLA TERK ETTİ

Kadıköy'de 90+8'de gelen beraberlik golünün ardından taraftarlar ve birçok futbolcu yıkım yaşarken, Matteo Guendouzi'nin tepkisi de çok konuşuldu. Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından sahayı büyük bir hızla terk etti. Ardından futbolcuların stattan çıkış yaptığı alanı da oldukça hızlı adımlarla kat ederek gözden kayboldu.