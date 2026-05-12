Yaz aylarına sayılı günler kala kış kilolarından kurtulmanın yollarını arıyorsanız, uyarılara kulak verin. Çünkü uzmanlar, kısa vadede hızlı kilo vermeyi vadeden ürün ya da diyet programlarından uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Sürdürülebilir ve dengeli bir beslenme düzeninin yanı sıra basit egzersizlerle kilo kontrolünün mümkün olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Sena Yılmaz ‘’Yaz dönemine hazırlanırken amaç yalnızca kilo kaybı değil; enerji seviyesini artırmak, bağışıklığı desteklemek, sindirim sistemini rahatlatmak ve vücudu daha iyi hissettirmektir.

Kilo verirken kaslarınızdan ve sağlığınızdan olmayın’’ dedi ve kolay uygula-nabilir önerilerde bulundu…

Ayça Sena Yılmaz

Zayıflamak için yazı beklemeyin

Yaza hazırlanırken önemli olan kısa sürede hızlı kilo vermek değil; sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli bir yaşam tarzı oluşturmaktır. Kas kaybetmeden yağ kaybını sağlamaktır.

Yeterli ve dengeli su tüketimi, dengeli öğünler, düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uyku hem beden hem de ruh sağlığı için büyük önem taşır. Yaz aylarında hafif, doğal ve mevsime uygun besinleri tercih etmek enerji seviyesini artırırken aynı zamanda daha iyi hissetmeye yardımcı olur.

Unutulmamalıdır ki yeterli ve dengeli beslenme yalnızca yaz ayları için değil, tüm yıl hatta yaşam boyu sürdürülebilecek bir alışkanlık haline dönüştürülmelidir.

Yazın yapılan sık hatalar

- Sadece meyveyle beslenmek

- Öğün atlamak

- Çok düşük kalorili diyet yapmak

- Akşam geç saatlerde yemek

- Gece uyumamak

- Su yerine sürekli kahve tüketmek

- Smoothie (yüksek kalorili) tarzı içecekleri fazla tüketmek

- “Detoks” adı altında yetersiz beslenmek

Bu davranışlar kısa vadede kilo kaybı gibi görünse de uzun vadede metabolizma sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Ancak yaz öncesi yapılan en büyük hatalardan biri; hızlı kilo vermeye çalışmak, öğün atlamak ve şok diyetlere yönelmektir.

Hızlı verilen kilolar bumerang gibi geri döner

Sağlıksız diyetlerle hızlı verilen kilolar bir süre sonra aynı hızla geri döner. Üstelik bu süreç sağlığa da zarar verebilir.

Bu besinleri düzenli tüketin

Aşağıdaki besinlere düzenli olarak sofranızda yer açın…

Yoğurt ve kefir

Probiyotik içerikleri sayesinde sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığına katkı sağlar ve serinletici bir alternatiftir. Özellikle yoğurttan cacık yapıp, naneli ayran tüketin.

Yulaf

Kan şekerinin denge-lenmesine yardımcı olur ve uzun süre tok tutar. Kahvaltılarda veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

Kuruyemiş

Çiğ badem, ceviz ve fındık sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir. Zira fazla tüketilen kuruyemişler ödemi artırabilir yağlanma yapabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Lif açısından zengin oldukları için tokluk süresini artırır.

Özellikle roka, maydanoz, marul ve semizotu yaz sofralarında sık yer almalıdır. Ödem atıcı etkilerinden dolayı yazın sofralarınızda mutlaka olmalıdır.

Balık (Omega-3)

Omega-3 açısından zengin olan balık, hem kalp sağlığını destekler hem de inflamasyonu (iltihaplanma) azaltmaya yardımcı olur. Haftada en az 2 kez tüketilebilir.

Yaşam tarzınızı değiştirin

Yaz gelmeden şu alışkanlıkları edinmeye çalışın…

- Hızlı Düzenli öğün saatleri oluşturun

Uzun süre aç kalmak akşam saatlerinde aşırı yeme isteğine neden olur. Ana öğünler dengeli planlanmalı, gerekirse sağlıklı ara öğünler eklenmelidir. Uzun süreli açlıklar da metabolizmanızı yavaşlatabilir.

- Fiziksel aktiviteyi artırın

Beslenme kadar hareket de önemlidir.

Her gün yapılan 30–45 dakikalık yürüyüş bile metabolizma üzerinde olumlu etki sağlar. Mutlaka adımsayarlardan adımlarınızı takip edin.

- Uyku düzeninize dikkat edin

Yetersiz uyku iştah hormonlarını etkileyebilir ve tatlı isteğini artırabilir. Düzenli uyku kilo kontrolünde önemli rol oynar. Özellikle gece uykusu yağ yakımında önemli bir yere sahiptir.

- Ödemi artıran besinleri azaltın

Aşırı tuzlu ürünler, turşu, işlenmiş gıdalar ve hazır soslar vücutta ödem oluşumunu artırabilir.

DiYET

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaza formda girmek istiyorsanız işte yol haritanız:

1 - Su tüketiminizi artırın

Havaların ısınmasıyla birlikte terleme artar ve vücut daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Yetersiz su tüketimi ödem, baş ağrısı, halsizlik ve kabızlık gibi sorunlara neden olabilir.

Gün içinde ortalama 2–2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir.

Su tüketimini artırmak için: Suya, nane veya salatalık eklenebilir.

2 - Şok diyetlerden uzak durun

Hızlı kilo kaybettiren diyetler çoğu zaman kas kaybına, halsizliğe, metabolizma yavaşlamasına ve sonrasında verilen kiloların hızlıca geri alınmasına neden olur. Özellikle yalnızca sıvı tüketilen veya tek besine dayalı programlar da sağlıklı değildir. Aç kalarak da kilo verilmez. Kalıcı sonuç için yeterli ve dengeli beslenme, besinlerde çeşitlilik şarttır.

3 - Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin

Yaz ayları renkli sebze ve meyvelerin en bol olduğu dönemlerden biridir. Mevsim sebze ve meyveleri vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Özellikle:

- Salatalık

- Domates

- Semizotu

- Kabak

- Çilek

- Karpuz

- Şeftali gibi besinler hem düşük kalorili hem de su oranı yüksek seçeneklerdir. Dengeli olacak şekilde beslenmenizde yer alabilirler. Ancak meyveler de bir karbonhidrat kaynağı olduklarından ölçülü tüketilmeleri gerekir.