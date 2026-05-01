Pazarda ucuz fiyatlardan işlem gören Türk somonu için açıklama geldi. Umanlar tarafından yapılan dikkat çekici açıklamalara göre balıkların belirli durumlarda bozulmuş olduğu anlaşılabilirken bu balığın da bozulma belirtileri gösterdiği anda tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Tükticileri dikkatli olmaları adına uyaran gıda mühendisi balıkların yakalandıktan sonra bozulma sürecine girmiş olabileceğini belirtti.

GIDA MÜHENDİSİ TÜKETİCİLERİ UYARDI

Semt pazarlarında Türk somonuna ilginin arttığı şu günlerde, bir uzman tarafından kayda alınan görüntüler gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Satılan balıkların karın kısımlarındaki anormalliğe dikkat çeken gıda mühendisi, tüketicilerin "ucuz" diye aldığı ürünlerin aslında birer bakteri bombası olabileceğini öne sürdü.

"BU FİYATA SATILMASI NORMAL DEĞİL"

Tezgahlardaki balıkları inceleyen uzman, somonların karın kısmındaki aşırı şişkinliğin doğal bir durum olmadığını vurguladı. Uzmanın açıklamasına göre bu durum, balığın avlanırken değil, denizde kendiliğinden öldüğünü ve suyun içinde beklediğini gösteriyor olabilir. Gıda mühendisi, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

“Karınları davul gibi şişmiş. Büyük ihtimalle bu balıklar ağa girmeden denizde ölmüş. Ölüm sonrası vücutta bakteri gelişimi hızlanmış ve gaz birikimi başlamış. Satışa sunulan bu balıklar, bozulma sürecine girmiş durumda.”

UCUZ FİYATIN ALTINDAKİ ACI GERÇEK

Normal şartlarda çok daha yüksek fiyatlara satılması gereken somonun neden 50 TL’ye kadar düştüğüne açıklık getiren uzman, “Ucuz olmasının tek sebebi bu bozulma süreci. Sağlıklı ve taze bir balığın bu fiyata satılması imkansız” diyerek vatandaşları uyardı.

BALIĞIN BAYAT VE BOZUK OLDUĞUNU ANLAMANIN YOLLARI

Gıda mühendisleri, pazar alışverişinde zehirlenme riskine karşı şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor:

Karın Şişliği: Balığın karnı orantısız ve gergin bir şekilde şişmişse iç organlarda çürüme başlamış demektir.

Göz Parlaklığı: Taze balığın gözleri canlı ve dışa dönüktür; bayat balığın gözleri ise çökmüş ve buğuludur.

Solungaç Rengi: Canlı kırmızı olması gereken solungaçlar, bozulmaya başladığında kahverengiye döner.

Doku Sertliği: Parmağınızla bastırdığınızda çukur kalan ve eski formuna dönmeyen balık tüketilmemelidir.