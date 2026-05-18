İspanya’da milyarlık bütçesiyle ülkenin en büyük hayalet yatırımlarından biri haline gelen ünlü Ciudad Real Havalimanı, yıllar süren sessizliğin ardından küllerinden doğmaya hazırlanıyor.

2008 yılındaki küresel finans krizinin emlak ve finansal çöküş sembollerinden biri olan, 1,1 milyar avroluk dev altyapı tesisi, havacılık sektöründe çok farklı bir kimlikle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

YOLCU EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Açıldığı dönemde başkent Madrid’deki Barajas Havalimanı’na ucuz bir alternatif olması planlanan ancak yolcu yetersizliği nedeniyle 2011 yılında ticari uçuşlara tamamen kapatılan havalimanı, bu kez yolcu taşımacılığı yerine dev bir "uçak bakım ve lojistik üssü" olarak havacılık haritasına geri dönüyor.

Havalimanı yönetimi ile havacılık devi Sabena Technics arasında imzalanan 25 yıllık tarihi sözleşmeyle birlikte, atıl durumdaki dev pistler ve hangarlar artık yılda ortalama 100 uçağın bakım, onarım ve revizyon işlemlerine ev sahipliği yapacak.

İŞLETME İÇİN ORTAK ARANIYOR

2026 yılı itibarıyla tam kapasiteyle devreye girmesi beklenen bu dev dönüşüm projesiyle, ilk etapta bölgede 150 kişiye istihdam sağlanacak ve teknik personelin eğitimleri Fransa'da gerçekleştirilecek.

Projenin lojistik ayağında ise 2 bin metrekaresi soğuk hava deposu olmak üzere toplam 7 bin 200 metrekarelik dev kargo terminalini işletecek küresel bir ortak aranıyor.