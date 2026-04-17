Yünlü kazak, palto ve battaniyelerin uzun süre muhafaza edilmesi sırasında karşılaşılan en büyük risk olan güvelenmeye karşı doğal bariyerler geliştirildi. Naftalinin ağır kokusuna alternatif olarak sunulan bitkisel çözümler, hem tekstil ürünlerini zararlılardan korudu hem de kıyafetlerin ferah kalmasını sağladı.

LAVANTA DOĞAL KALKAN

Güve ve diğer haşerelerin uzak tutulmasında en güçlü doğal alternatif olarak kurutulmuş lavanta ve karanfil kombinasyonu öne çıktı. Haşerelerin hoşlanmadığı bu kokuların, küçük tül keselere konularak hurçların içine yerleştirilmesiyle tam koruma sağlandığı bildirildi.

Geleneksel bir yöntem olan defne yaprağı ve sabun rendesi kullanımı da tekstil ürünlerinin taze tutulmasında etkili oldu. Aktarlardan temin edilen defne yapraklarının, rendelenmiş beyaz sabunla birlikte ince bezlere sarılarak giysi aralarına konulması, nemi ve kötü kokuları engelledi.

Kışlıkların kaldırılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli adımın "temizlik" olduğu vurgulandı. Giysiler üzerindeki ter, parfüm veya gıda kalıntılarının güveleri doğrudan çektiği saptandı. Bu nedenle kıyafetlerin yıkanıp tamamen kurutulmadan kaldırılmaması gerektiği kaydedildi.

VAKUMLU POŞET VE KARBONATLA NEM KONTROLÜ

Yer tasarrufunun yanı sıra dış ortamla teması kesen vakumlu poşetler, nem ve zararlılara karşı koruma kalkanı görevi gördü. Rutubetli alanlarda oluşabilecek küf kokusunun önüne geçmek için ise hurçların içine bir miktar karbonat yerleştirilmesinin, ortamdaki nemi hapsettiği belirlendi.