2026 yılının Mart sonu ve Nisan başında Lam Dong eyaleti kıyı şeridinde, derin denizlerde yaşayan ve nadiren görülen kürek balıklarının ardı ardına karaya vurması bölgede dikkat çekti.

KIYI ŞERİDİNDE HAREKETLİLİK

9 ve 10 Nisan tarihlerinde Mui Ne sahillerinde, uzunlukları 3 ile 3,5 metre arasında değişen iki kürek balığı yerel halk tarafından bulundu. Bu olay, Mart ayının sonlarında Tan Hai ve Phan Ri Cua bölgelerinde yaşanan benzer vakaların hemen ardından geldi. Bölge sakinleri, alışılmadık bu durumu kayıt altına alırken, geleneksel ritüellere uygun olarak balıkların defin işlemlerini gerçekleştirdi.

"SIRA DIŞI" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Yıllardır bölgede balıkçılık yapan yerel halk, durumu "sıra dışı" olarak nitelendirdi:

Nguyen Van Nhan, meslek hayatı boyunca küçük balina ve farklı türlerin karaya vurduğuna şahit olduğunu ancak bu kadar kısa sürede bu kadar çok kürek balığını ilk kez gördüğünü ifade etti.

Vo Binh, geçmiş yıllarda kürek balığı veya deniz kaplumbağası gibi canlıların kıyıya vurmasının çok nadir bir durum olduğunu, son dönemdeki artışın halk arasında şaşkınlıkla karşılandığını belirtti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Lam Dong İl Balıkçılık ve Denizcilik İşleri Alt Müdürlüğü, kıyıya vuran canlılar arasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının da bulunduğunu hatırlattı. Yetkililer, CITES kapsamında korunan bu türlerin avlanmasının ve ticaretinin kesinlikle yasak olduğunu vurgulayarak, bu tür vakalarla karşılaşan vatandaşların derhal resmi kurumlara haber vermesi gerektiğini bildirdi.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELERDE VERİ EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR

Nha Trang Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Vo Van Quang, kısa sürede çok sayıda kürek balığının karaya vurmasının bilimsel açıdan "nadir bir olay" olduğunu doğruladı. Normal şartlarda 1.000 metre derinliğe kadar inebilen bu türün kıyıya yönelme nedenleri hakkında henüz kesin bir yargıya varılamadı.

Enstitü uzmanları, mevcut durumun deniz ekosistemindeki doğal dalgalanmalardan mı yoksa büyük bir anomaliden mi kaynaklandığını tespit etmek için uzun vadeli gözlem ve verilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.