Kan donduran olay, Osmaniye merkezde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki grup genç, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Sözlü sataşmalarla başlayan ve "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, tarafların öfkesini kontrol edememesi üzerine kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında arabanın önünü kesen saldırgan araçtan inmesi için B.C.'ye bağırdı. Araçtan inen genç saldırgana karşı koyamaya çalışsa da aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, yanında taşıdığı bıçağı çekerek B.C.’ye ardı ardına sapladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralanırken, saldırgan ve yanındakiler olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gencin acı haberini alan ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.