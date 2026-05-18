Türk Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kadınların çalışma hayatında yer almasına karşı ifadeler barındıran ve şeriat talebi içeren bir videoyu paylaşan Beydilli, gelen çığ gibi tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

ŞERİAT İSTEDİ

Cafer Beydilli’nin şahsi hesabından paylaşılan “Evde kalsın kızlar ne olur Reis” başlıklı videoda, kadınların kamusal alandan ve iş hayatından çekilmesi gerektiği savunuluyor. Videoda yer alan “Kanunlar şeriat olsun be Reis” ifadeleri ise sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Paylaşım, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

ÖNCE 'SEHVEN' DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin hızla büyümesi üzerine Beydilli, söz konusu videoyu hesabından kaldırdı. İlk olarak yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı, paylaşımın şahsi hesabında "sehven" (yanlışlıkla) gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluştuğunu iddia etti. Beydilli, "Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ancak tepkilerin dinmemesi üzerine Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Beydilli, bu kez kameralar karşısında özür diledi.

KENDİ KIZI ÖĞRETMEN İDDİASI

Tartışmalar sıcaklığını korurken, sosyal medyada Beydilli hakkında çarpıcı bir detay gündeme geldi. Kadınların iş hayatından çekilmesini savunan videoyu paylaşan Kızılay İl Başkanı’nın öz kızının çalışan bir kadın olduğu iddia edildi. Beydilli'nin kızına ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabında profil bilgilerine "Okul Öncesi Öğretmeni" notunu düşmüş olması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "büyük bir çelişki" olarak nitelendirildi ve eleştirilerin dozunu artırdı.