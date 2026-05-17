Sıradan bir akşam yemeğinde bir kalıp peynire bir servet ödemek ister miydiniz? Sırbistan'ın kuzeyinde, sadece özel bir çiftlikte üretilen 'Pule' peyniri, tam 1.000 euroluk (yaklaşık 52.000 TL) etiket fiyatıyla dünyanın en pahalı peyniri unvanını elinde tutuyor.

Belgrad yakınlarındaki Zasavica Özel Doğa Koruma Alanı, dünyanın en nadide gastronomi hazinelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Balkan eşeklerinden elde edilen sütle yapılan Pule peyniri, hem kısıtlı üretimi hem de zorlu işçiliğiyle tam bir lüks sembolü.

1 KİLO PEYNİR ÇİN 25 LİTRE GEREKİYOR

Pule peynirinin bu kadar pahalı olmasının temel sebebi, ham maddesinin elde edilme zorluğu. Bir eşek günde sadece 1 litreye yakın süt verebiliyor. Sadece 1 kilogram Pule elde edebilmek için ise tam olarak 25 litre eşek sütü gerekiyor. Yani bu da 1 kilogram Pule için aynı gün 25 eşeğin sağılması gerekiyor demektir. Ayrıca eşek sütünün yağ ve protein oranı çok düşük olduğu için peynirleşmesi mucizevi bir işçilik ve özel formüller gerektiriyor.

KLEOPATRA'NIN GÜZELLİK SIRRI SOFRALARDA

Efsanelere göre Mısır Kraliçesi Kleopatra, cildinin pürüzsüzlüğünü korumak için her gün eşek sütüyle banyo yaparmış. Antik çağın bu "güzellik iksiri", günümüzde koruma altındaki Balkan eşeklerinin neslini sürdürmek için dünyanın en lüks peynirine dönüştürülmüş durumda.

MARKETTE BULMAK İMKANSIZ

Pule’yi tadan gurmeler, lezzetini "hafif fındıksı, topraksı ve ağızda dağılan narin bir doku" olarak tanımlıyor. Klasik sert peynirlerin aksine oldukça yumuşak ve hafif bir aroması var.

Bu peyniri markette bulmanız imkansız; sadece çiftlikten özel siparişle alınabiliyor. Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic başta olmak üzere, birçok milyarder ve gurme bu nadide lezzeti tadabilmek için sıraya giriyor.

ÇİFTLİKTE TEK ÜRETİLEN ŞEY PEYNİR DEĞİL

Zasavica’daki bu özel alan, sadece gastronomi tutkunlarına değil, güzellik meraklılarına da hitap ediyor. Çiftlikte eşek sütünden yapılan gençleştirici kremler ve doğal sabunlar, dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından lüks hediyelik eşya olarak kapışılıyor.