Otokar, Romanya merkezli Automecanica S.A’nın paylarının devralınmasına ilişkin süreçte önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 tarihinde kamuya duyurulan pay devri işlemine Romanya Rekabet Otoritesi tarafından izin verildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik süreç ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Şirket, konuya dair önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

OCAK AYINDA SÜREÇ BAŞLAMIŞTI

Ocak ayında başlatılan sürecin ardından, Automecanica SA şirketinin sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon Euro bedelle devralınmasına yönelik sözleşme imzaları 29 Nisan 2026 tarihinde atılmıştı.

Otokar, bu adımla birlikte Avrupa Birliği içindeki askeri üretim altyapısını kurmuş olacak.

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi kazanarak bu kapsamında Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlanmış, 270’ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya'da göreve başlamıştı.