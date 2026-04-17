Aygaz, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, ana faaliyet alanı olan LPG ticareti ve taşımacılığı kapsamında stratejik bir yatırım kararı aldığını duyurdu.

Şirket, tedarik zincirine ilave katma değer sağlamak amacıyla Very Large Gas Carrier (VLGC) sınıfında iki adet çift yakıtlı LPG gemisi alımı için HD Hyundai Samho ile gemi inşa sözleşmesi imzaladı.

Açıklamaya göre, şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 100 bağlı ortaklığı üzerinden satın alınması planlanan gemilerin her biri için azami 117 milyon ABD doları tutarında yatırım öngörülüyor. Üretim sürecinde gündeme gelebilecek olası modifikasyonlar dahil olmak üzere toplam yatırım tutarı yaklaşık 234 milyon dolar seviyesinde hesaplanırken, ödemelerin teslimatlar öncesinde taksitler halinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Teslimat takvimine göre ilk geminin büyük ölçüde 2028 yılının dördüncü çeyreğinde, ikinci geminin ise 2029 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Şirket, söz konusu yatırım sürecine ilişkin olarak üretici firma ile 12 Mart 2026 tarihinde bir niyet mektubu imzalandığını ancak müzakere sürecinde şirket menfaatlerinin korunması amacıyla bu bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiğini belirtti. Taraflar arasında nihai mutabakata varılmasıyla birlikte erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığı ve söz konusu özel durum açıklamasının yapıldığı ifade edildi.

Bu yatırımın, Aygaz’ın uluslararası taşımacılık kapasitesini artırarak operasyonel verimliliğini güçlendirmesi ve küresel LPG ticaretindeki konumunu pekiştirmesi bekleniyor.