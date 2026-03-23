Avrupa enerji piyasaları, hem azalan rezervler hem de Orta Doğu’dan gelen jeopolitik şoklarla son yılların en zorlu sınavlarından birini veriyor. Gazprom tarafından paylaşılan ve Infrastructure Europe verilerine dayandırılan rapora göre, 20 Mart itibarıyla Avrupa’nın yeraltı gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 28,5 seviyesine geriledi.

Özellikle Hollanda gibi kritik düğüm noktalarında stokların yüzde 6,8’e kadar düşmesi, kış sezonu henüz tam anlamıyla kapanmamışken kıtanın enerji güvenliğindeki kırılganlığı en üst seviyeye çıkardı.

FİYATLAR BİR GÜNDE YÜZDE 35 FIRLADI

Piyasalardaki asıl deprem ise Katar’daki üretim tesislerine yönelik saldırıyla yaşandı. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi olan QatarEnergy tesislerinin 18-19 Mart tarihlerinde İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında ağır hasar alması, Avrupa gaz fiyatlarını tek bir günde yüzde 35 oranında yukarı taşıdı.

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Katar’daki üretimin kriz öncesi seviyelere dönmesinin beklenenden çok daha uzun sürebileceği uyarısında bulunarak, üye ülkelere mevcut gaz depolama hedeflerini aşağı çekme ve rezervleri kademeli doldurma çağrısında bulundu.

Siyasi kanatta ise Rusya ile ipler kopma noktasını geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan ağır enerji kesintisi riskine rağmen Rus gazına geri dönüşün söz konusu olmayacağını kararlılıkla yineledi.