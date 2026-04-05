Kafkas Dağları'nın eteklerinde bulunan Truso Vadisi, yüzeyden bakıldığında parlak kırmızı ve koyu kızıl renge bürünmüş akarsu yataklarıyla biliniyor. Uzaktan bir doğa felaketini andıran bu görüntünün ardındaki bilimsel nedenin, suyun içerdiği yoğun demir miktarının oksijenle temas etmesi sonucu girdiği kimyasal reaksiyon olduğu belirtiliyor.

DEMİR OKSİTLENMESİYLE OLUŞAN KIZIL MANZARALAR

Vadi boyunca akan suyun aslında kristal berraklığında olduğu, ancak suyun altındaki toprağın yüksek demir içeriği nedeniyle hızla oksitlenerek parlak kırmızı bir kabuğa dönüştüğü gözlemleniyor. Bölgeyi ziyaret eden gezginler, mineral kaynaklarının yamaçları boyayarak yeryüzündeki diğer jeolojik yapılarla kıyaslanamayacak kadar keskin bir renk paleti oluşturduğunu ifade ediyor.

80 DERECELİK KÜKÜRT KAYNAKLARI

Truso Vadisi'ndeki görsel anormalliğin yanı sıra, Tehuri Nehri yakınlarındaki bölge "Ejderha Ağzı" olarak tanımlanan ekstrem bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bu alandaki kaynak sularının sıcaklığı 80 santigrat derecenin üzerine çıkarken, yoğun kükürt kokusu bölgedeki en belirgin özellik olarak öne çıkıyor. Kaynar su niteliğindeki bu şelalelerin çevresinde, koruyucu önlem almadan nefes almanın ve suya yaklaşmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığı vurgulanıyor.

Uzmanlar, bölgedeki bu sıra dışı manzaraların ve sıcaklık değişimlerinin, yer kabuğunun altındaki jeolojik aktivitenin canlı bir kanıtı olduğunu belirtiyor. Turistlerin "sanayi kazası" veya "kükürt fabrikası patlaması" benzetmesi yaptığı bu alanlar, bilimsel açıdan dünyanın aktif mineral yapısını incelemek için önemli veriler sunuyor. Bölgedeki kükürt ve demir yoğunluğunun, yeraltı sularının derin tabakalardan yüzeye çıkarken topladığı minerallerden kaynaklandığı kaydedildi.