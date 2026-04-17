İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Spor Suçları Bürosu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında yürütülen incelemeyi tamamladı. Soruşturma kapsamında, maç öncesinde medyaya yansıyan küfür içerikli ifadeler detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğu kanaatine varıldı. Bu doğrultuda Recep Durul’a hak mahrumiyeti cezası verildi. Karar gereği Durul, belirlenen süre boyunca stadyumlara giriş yapamayacak ve karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip edemeyecek.

