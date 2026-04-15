Kocaelispor, sahasında ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenmanı ziyaret eden Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası 9 yaşındaki Eray Kıvanç Demir ise Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcular ile buluştu. Demir’i teknik direktör Selçuk İnan ile takım kaptanı Gökhan Değirmenci karşıladı. Değirmenci, genç taraftara formasını hediye etti. Serhat Taşdelen ise kaleci eldivenlerini Demir’e verdi.

Kocaelisporlu futbolcular Hrvoje Smolcic ile Dan Agyei antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'TÜRKİYE'DE OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM'

Galatasaray maçını değerlendiren Hrvoje Smolcic, “Her maça aynı hazırlanıyoruz diyebilirim. Galatasaray maçı için belki de biraz daha fazla heyecan oluyor olabilir. Önümüzdeki maç da Galatasaray maçı gibi 3 ya da 1 puan alınabilecek bir maç. Biz en iyi şekilde hazırlanıp evimizde 3 puan almak için mücadele edeceğiz” dedi.

Türkiye'de oynamaktan keyif aldığını söyleyen Smolcic, “Herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Her zaman bizi iyi ve güzel şekilde desteklediler. Burada kalıp kalmayacağımla ilgili de şöyle; kulübün kullanabileceği opsiyonu var Frankfurt ile görüşüyorlar. Önümüzde daha 2 ay kadar süre var. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon genelinde kendi performansımla ilgili de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Galatasaray deplasmanında alınan 1 puanı değerlendiren Dan Agyei, zorlu geçen mücadelede 3 puana da çok yaklaştıklarını belirterek sonucun genel anlamda olumlu olduğunu söyledi. Direkten dönen pozisyonda çok üzüldüğünü ifade eden Agyei, şunları söyledi: “Top girmiş olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama maalesef girmedi. Daha sonrasında devam ettik, maalesef olmadı. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor bence iyi çalışarak önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Burada devam etmemek için bir sebep görmüyorum. Oynadığım futboldan da çok keyif alıyorum. Neden olmasın? Burada devam edebilirim. İyi de performans sergilediğimi düşünüyorum”