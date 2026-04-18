Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Körfez ekibinin maçtaki golünü; 90+8. dakikada Serdar Dursun atarken, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Show takımını 10 kişi bıraktı. İzmir temsilcisinin golünü ise 3. dakikada Janderson kaydetti. Selçuk İnan ve öğrencileri, bu skorun ardından puanını 36'ya yükseltti. Stanimir Stoilov önderliğindeki sarı-kırmızılılar ise puanını 48 yaptı. Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.