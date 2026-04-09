Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. 12 Nisan Pazar akşamı oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle iki taraftan da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Galatasaray maçıyla ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve Kocaelispor'un 1-0 kazandığı Galatasaray maçından bir kare paylaşan Tayfur Bingöl, "Geliyoruz" notunu düştü ve karşılaşmanın tarihini ekledi.

OKAN BURUK TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kocaelispor Başkanı'nın ilk yarıdaki maçtan sonra yaptığı açıklamaları unutmayalım. Taraftarımız da unutmadan yanımızda olacak.’’ ifadelerini kullandı.