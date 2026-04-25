Galatasaray’da beklenti, uluslararası tecrübeye sahip, hatta bir hafta önce Yunanistan’da Panathinaikos-Olympiakos gibi tansiyonu çok yüksek bir maçta görev yapmış FIFA hakemi Halil Umut Meler’in Fenerbahçe derbisine atanması yönündeydi. Beklentinin tam aksine MHK, Galatasaray’ın aralıkta “Düdüğünü assın” resti çektiği Yasin Kol’u atadı. Kulüpler arasında gerilim daha da arttı.

TAKIMIN AKLINA GİRİYOR ŞİMDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, bu gergin ortamdan futbolcularının etkilenmemesi için özel çaba sarf ediyor. Çünkü Fenerbahçe derbisi, başarılı teknik adamın geleceği adına karar verici bir maç niteliğinde. Son üç yıldır Galatasaray’ı başarıya taşıyan tecrübeli teknik adam için bu müsabaka kader sınavının yanı sıra üst üste 4. şampiyonluğun da anahtarı. Buruk, oyuncularının aklına giriyor.

TECRÜBESİNİ KONUŞTURUR

Bu seviyedeki maçları daha önce deneyimlemiş ve mutlu sona ulaşmış bir isim olan Buruk, hücum futboluyla Fenerbahçe’nin işini ilk yarım saatte bitirmeyi planlıyor. Futbolcularından hakeme odaklanmamalarını, sadece sahada kalmalarını istedi ve “Şampiyon olmak için hakemi de yenmek zorunda kalmıştık. Biz kendi futbolumuzu oynarsak yine şampiyon oluruz” dedi.