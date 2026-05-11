Hindistan, dünyanın en büyük diyabet hastası popülasyonlarından birine (yaklaşık %10) ev sahipliği yapıyor. Bu durum, şekersiz içeceklere olan talebi zirveye taşımış durumda, ancak bir sorun var. Hindistan’da Diyet Kola sadece alüminyum kutularda satılıyor.

Küresel alüminyum üretiminin %9’unu karşılayan Körfez bölgesindeki nakliye tıkanıklığı, kutu tedarikini durma noktasına getirdi. Raflar boşalırken, içeceğin sadık takipçileri mahrumiyet riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yeni Delhi'de yaşayan 25 yaşındaki pazarlama danışmanı Ishika Gupta, bu lojistik krizi ironik bir kutlamaya dönüştürdü. Gupta’nın başlattığı "Diyet Kola Partileri", alkolsüz sosyalleşmeyi tercih eden Z kuşağı arasında bir fenomene dönüştü.

Katılımcılar partiye "Kola" temalı kıyafetlerle katılıyor, Dua Lipa'nın viral olan "turşu sulu kola" tariflerini deniyor.

Menüde alkol yerine, Gupta'nın "Kola-kuyruk" adını verdiği yaratıcı kokteyller yer alıyor.

İlk partiye 150 kişi katılırken, biletler saniyeler içinde tükendi.

İlginç olan, Gupta’nın bu içeceğe adanmış Instagram sayfasını bölgedeki gerilim tırmanmadan sadece bir ay önce açmış olması. Genç tasarımcı bu durumu "kozmik bir hizalanma" olarak tanımlıyor. Savaşın ve ekonomik krizin kasvetli havası içinde, bir kutu kolanın yokluğu üzerinden mizah üretmek, Hindistan gençliği için bir tür nefes alma alanı yaratıyor.

Kola partileri yayılıyor

Krizin arkasındaki tablo aslında oldukça ciddi. Hindistan’da milyonlarca hane yemek pişirmek için Körfez'den ithal edilen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tüplerine güveniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, temel enerji ihtiyacını tehdit ederken Diyet Kola kıtlığı, bu büyük krizin "görünen yüzü" ve kentsel yaşamdaki yansıması haline geldi.

Kola çılgınlığı şimdi komşu şehir Gurugram’a sıçrıyor. Marièta restoranının pazarlama müdürü Shruti Sharma, Gupta ile iş birliği yaparak ikinci büyük partiyi organize ediyor. 16 dolarlık biletlerle girilen bu etkinlikler, Drake’in yeni albümü "Iceman"in dinleme etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Gençler için bu sadece bir içecek meselesi değil; dünyadaki karmaşanın ortasında yaratıcılık ve eğlence bulma biçimi. Coca-Cola cephesi sessizliğini korurken, Hindistan sokaklarında "karaborsaya düşen" kutuların peşindeki Z kuşağı, kendi alternatif kültürünü inşa etmeye devam ediyor.