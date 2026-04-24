Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesi ‘beklenen’ gelişme yaşandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol görevlendirildi. Riva’da Halil Umut Meler’i atama çabaları sonuç vermedi. Yasin Kol, Trabzon bölgesi hakemi. Fenerbahçe yenilirse Trabzonspor avantaj sağlayacağı için tartışmalı bir atama. FIFA kokartı olmayan Yasin Kol, kariyerindeki 7. derbiye çıkacak. Trabzonlu hemşehrisi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı olduğu dönemde en çok tercih edilen hakem. Ligin en çok maç yöneten hakemlerinden biri. Geçen yıl yönettiği maçlardan 1.3 milyon TL kazandı. Gözlemcilerden de her maçta 8.5-8.9 gibi çok iyi anlamına gelen notlar alıyor.

Yasin Kol’un atanmasının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sosyal medyada düello yaşandı. Başkan Dursun Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün (dün) itibarıyla, askıya alınmıştır” mesajı yayınladı. Fenerbahçe, bu mesaja sosyal medyadan şu yanıtı verdi: “Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma ‘Sakın ha...’ Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?” Galatasaray da “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…” karşılığını verdi. Fenerbahçe “Kişi kendinden bilir işi” diye cevapladı.