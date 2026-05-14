Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Sancar Mahallesi Kaleli Sokak’ta yaşayan Sabriye Kömük’ten (60) bir süredir haber alamayan mahalle sakinleri endişelenmeye başladı. Talihsiz kadının evinden kötü kokular yükselmesi üzerine durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.
3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sabriye Kömük’ün dairesine girdi. Yapılan ilk kontrollerde, 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin hareketsiz bir şekilde durduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, Kömük’ün yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Sabriye Kömük’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.