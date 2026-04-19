Türkiye’de konut piyasasında son yıllarda yaşanan hızlı fiyat artışıyla kiralardaki artış arasında dengeler değişti. 2018’den beri verilere bakıldığında, konut birim kiralarındaki artış oranı konut fiyatlarındaki artışı geride bıraktı. Özellikle üç büyük şehirde kiralardaki yüksek artış aradaki dengeyi bozdu.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZLANDI

Konut birim fiyatları 2021’den itibaren güçlü bir ivme görülürken, 2018’den bu yana olan verilere bakıldığında 8 yılda artış oranı tüm Türkiye’de yüzde 1602 olarak kaydedildi.

Ekonomim.com tarafından derlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de ortalama konut birim fiyatı 2.839,40 TL olurken, 2026 yılı ilk çeyreğinde 48.322,90 TL oldu.

İLLERE GÖRE ARTIŞ ORANLARI

İstanbul’da artış oranı yüzde 1.431, Ankara’da yüzde 2.144 ve İzmir’de yüzde 1.681 seviyesinde artış gösterdi.

İstanbul ve İzmir’de fiyatların Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığı görüldü.

KİRALARDAKİ ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Kira tarafındaki yükseliş, konut fiyatlarındaki artışı geçti. Son bir yılda aradaki artış hızı farkı daralsa da özellikle son dönemde kiralardaki artış hızlansa da aradaki fark kapanmadı.

Türkiye’de konut birim kiraları 2018 ilk çeyreğinde ortalama 11,11 TL (100 metrekare ortalama bir ev için 1.111 TL) olurken, 2026 ilk çeyreğinde 241,88 TL (100 metrekare ortalama bir ev için 24.188 TL) oldu.

8 yıllık artış Türkiye’de yüzde 2.077, İstanbul’da yüzde 1.976, Ankara’da yüzde 2.798 ve İzmir’de yüzde 2.140 seviyesinde oldu.

İstanbul’da ortalama kira 40 bin 512 TL’ye çıkarken, asgari ücretin çok üzerinde kaldı. Ankara’da 2026 ilk çeyrekte ortalama 100 metrekarelik bir evde 22 bin 402 TL olurken, İzmir’de de 26 bin 564 TL oldu.

KONUT/KİRA ORANI

Fiyat ve kira arasındaki ilişkiyi gösteren oran ise piyasadaki değişimi net biçimde ortaya koydu. 2022’de zirve yapan oran, sonraki dönemde düşüşe geçti.