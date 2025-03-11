Ev sahibi olma hayali kuranlar, "en düşük konut kredisi" oranlarını hızla araştırmaya başladılar. Ancak, Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından bankaların kredi faizlerinde değişiklik görülmedi. Bu durum, bankaların yeni faiz marjlarını değerlendirdiğini ve yakın zamanda faizlerde bir indirimin yansıyabileceğini gösteriyor.

Şu anda konut finansmanında en düşük oran yüzde 2,68 seviyelerinde devam ediyor. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankalarda sunuluyor ve büyük kredi taleplerinde ödeme tablosu nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz indirimi, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Faiz indiriminin ardından, ev almak isteyenler daha uygun konut kredisi oranlarını araştırmaya başladı. Ancak, TCMB’nin faiz indirimine rağmen, bankalar hemen bir indirim yapmadı.

TCMB, son üç ayda faiz oranını toplamda 750 baz puan düşürerek yüzde 42,50 seviyesine çekti. Buna rağmen, bankalar henüz yeni faiz marjlarını tam olarak yansıtmamış görünüyor. Bankaların bu indirimi kısa bir süre içinde uygulamaya başlaması bekleniyor. Bu hafta, konut kredisi faiz oranları en düşük yüzde 2,68 olarak devam ediyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

11 Mart 2025 itibarıyla, 120 ay vade ile bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

Kuveyt Türk & Albaraka: %2,68 (Kâr Payı Oranı)

Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr Payı Oranı)

TEB: %2,83

QNB: %2,84

Akbank: %2,85

Bu oranlar, kredi çekmek isteyenler için oldukça önemli bir gösterge. Ancak bankaların faiz marjlarını göz önünde bulundurarak, her bankanın sunduğu koşulları dikkatlice değerlendirmek faydalı olacaktır.

BÜYÜK KREDİLER İÇİN ÖDEME TABLOLARI

Özellikle büyük kredi taleplerinde geri ödeme tutarları merak ediliyor. 2 milyon TL tutarında konut kredisi çeken biri için 120 ay vadeyle yapılacak en düşük ödeme tablosu şu şekilde:

Finansman Tutarı: 2 milyon TL

Faiz Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 55 bin 941 TL

Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 741 bin TL

Bu ödeme tablosu, yüksek tutarda kredi almak isteyenlerin ne kadar bir ödeme yapacaklarını gösteriyor. Kredinin geri ödeme süresi ve faiz oranı, toplam maliyeti etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

KONUT KREDİSİ MALİYETLERİ

Tüketicilerin geri ödeyeceği toplam tutarlar, kredinin vadesine göre büyük değişiklikler gösteriyor. 5 yıl vadeli bir konut kredisi için toplam maliyet %100,45 oranında iken, 10 yıl vadeli bir kredi için bu oran %233,80'e kadar çıkabiliyor. Uzun vadeli kredilerde faizlerin etkisi daha belirgin oluyor.

KONUT KREDİSİ STOKU ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 28 Şubat’ta sona eren haftada konut kredilerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar TL arttı. Bu da konut kredisi stokunun 535 milyar TL'yi aştığını gösteriyor. Konut kredisi kullanımının artması, piyasalarda ev alma isteğinin yüksek olduğunu ve konut kredilerinin hala büyük bir talep gördüğünü gösteriyor.

Ev sahibi olma hayali kuranlar, bankaların faiz oranlarını takip ederken, TCMB'nin faiz indirimlerinin etkisinin zamanla bankalar tarafından yansıtılmasını bekliyor.

Şu anda yüzde 2,68 ile en düşük konut kredisi oranı sunuluyor, ancak bankalar önümüzdeki dönemde faiz marjlarını yeniden değerlendirebilir. Bu süreçte, konut kredisi çekerken geri ödeme tablosunu dikkatlice incelemek ve en uygun bankayı seçmek, alıcıların maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacaktır.