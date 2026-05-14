İngiltere’nin başkenti Londra’da, kentin en işlek noktalarından biri olan Blackfriars Köprüsü’nün altına asılan bir saman balyası, yoldan geçen meraklı gözleri ve turistleri şaşkına çevirdi.

İlk bakışta anlamsız bir görüntü gibi dursa da, bu durumun arkasında Thames Nehri’ne özgü, yüzyıllardır değişmeyen ilginç bir denizcilik geleneği ve yasal zorunluluk yatıyor.

Thames Nehri üzerindeki trafiği düzenleyen liman yönetmelikleri, bir köprüde tadilat çalışması yapıldığında ve köprünün yüksekliği azaldığında denizcilerin uyarılması için "saman balyası" asılmasını şart koşuyor.

Köprülerin bakımından sorumlu vakıf, günümüzde ileri teknoloji uyarı sistemleri bulunmasına rağmen, yönetmeliğin meşhur 36.2 maddesine sadık kalarak bu nostaljik yöntemi uygulamaya devam ediyor.

"Neden olmasın?" anlayışıyla korunan bu kurala göre, köprü kemerinde çalışma varken denizcilere "buradan geçmeyin" demenin en resmi yolu, oraya bir tutam kuru ot veya saman asmaktan geçiyor.