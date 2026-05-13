Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimi ve modern savaş sahasında dronların yıkıcı etkisi, Körfez ülkelerini savunma stratejilerinde köklü bir değişikliğe itti. ABD merkezli şirketlerin uzun teslimat süreleri ve mühimmat tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle rota, sahada kendini kanıtlayan Türk savunma sanayisine kırıldı.

Middle East Eye (MEE) tarafından paylaşılan bilgilere göre; Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran kaynaklı kamikaze İHA ve balistik füze tehditlerine karşı Türk mühendisliği ürünü sistemleri envanterlerine katmak için dev adımlar atıyor.

SATIŞ PRTOKOLÜ İMZALANDI

Güvenlik kaygılarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Kuveyt, Türkiye ile hükümetler arası kapsamlı bir satış protokolü imzalayarak savunma ağında Türkiye'ye yöneldi.

2023 yılında Bayraktar TB2 satın alan Kuveyt, şimdi ise gökyüzündeki gücünü AKINCI TİHA ile pekiştirmeyi hedeflerken, kısa ve orta irtifa hava savunmasında ASELSAN ve ROKETSAN imzalı HİSAR sistemlerini mercek altına aldı.

"KORKUT" HAREKETE GEÇTİLER

Bölgedeki ana tehdit unsuru haline gelen uzun menzilli kamikaze dronların radar sistemlerini etkisiz hale getirmesi, Suudi Arabistan ve Katar’ı "anti-dron" çözümlerine yöneltti. Her iki ülkenin de ASELSAN tarafından geliştirilen ve özellikle FPV dronlar ile alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirilen KORKUT 100/25 hava savunma sistemi için el sıkıştığı öğrenildi.

25 milimetrelik akıllı mühimmat kullanan bu sistem, düşük maliyetli dron sürülerini etkisiz hale getirmede dünyanın en etkin çözümleri arasında gösteriliyor. Suudi Arabistan’ın ayrıca, kamyon üzerine monte edilebilen yeni nesil lazer güdümlü sistemlere de büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

IRAK 20 ADET HAVA SAVUNMASI ALIYOR

Körfez hattındaki bu yönelim Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayacak şekilde genişliyor. Irak Genelkurmay Başkanlığı’nın 20 adet hava savunma sistemi alımı için son aşamaya geldiği ve bu sistemlerin büyük oranda KORKUT araçlarından oluştuğu ifade ediliyor.

BAE cephesinde ise üst düzey katılımın sağlandığı savunma fuarlarında, Türk şirketlerinin sunduğu otonom savunma çözümleri ve deniz platformları yakın takibe alındı.