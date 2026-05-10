Meclis kürsüsüne çıkan muhalefet milletvekili ‘’Ben Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Çavuş’un torunuyum’’ dedi ve iktidarı yerden yere vurdu, sözleri tutanaklara geçti. ‘’Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adaleti yok kalkınan da kendisi. Sizin çocuklarınız Porsche ve Mercedeslerde pudra şekeri çekerken anneler çocuklarına mama alamıyor’’ dedi.

TRANSFERİ BEKLİYOR

İktidar milletvekillerine ‘’ Biz 6’ncı Filoyu gönderirken siz karşısında şükür namazı kılıyordunuz’’ diye seslendi. ‘’Bu ülkede bakan çocukları CEO oluyor, vatan çocukları ise işsiz’’ dedi. CHP’den AKP’ye geçen milletvekilleri için ‘’Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olur, döner döner fırıldak olur’’ dedi.

Bu sözlerin sahibi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 31 Mart 2024’te Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu . CHP 74 yıl sonra seçim kazandı. Köksal, şimdi ‘’Adaleti yok’’ dediği AKP’ye katılıyor. TBMM’de 9 yıl 3 ay süreyle CHP Afyonkarahisar Milletvekili olan Köksal tutanaklarda yer alan şu konuşmaları yaptı:

11 Nisan 2020: Ben Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Çavuş’un torunuyum, Sarayın lütfuyla değil, ön seçimle, bileğimin hakkıyla Meclis’e geldim.

14 Aralık 2021: Sizin çocuklarınız Porschelerde, Mercedeslerde pudra şekeri çekerken bu ülkede anneler çocuklarına bez ve mama alamıyor.

11 Aralık 2022: Evladına harçlık veremeyen babalara karşı kur korumalı mevduatla yandaşların servetine servet kattınız.

13 Aralık 2023: Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olur, güç merkezi değiştikçe döner fırıldak olur.

17 Aralık 2023: Milyonları açlığa mahkûm ettiniz. Sizin adaletiniz yok, kalkınan da siz ve çevreniz, vatandaşa ihanet etimiz.

19 Aralık 2023: Bu ülkede bakan çocukları CEO olurken vatan çocukları issiz. İktidar üç maymunu oynuyor.

23 Ocak 2024: Bizi kıskanan Avrupa’nın emeklisi başka ülkelere tatile gidiyor, bizim emeklimiz pazara bile gidemiyor. Emeklinin üzerinden silindirle geçtiniz. Yazıklar olsun’’

‘CHP’nin evladıyım’

Burcu Köksal, bir süre önce çok konuşulan AKP’ye geçeceği iddiaları yalanlamış ve “Ben Atatürk’ün kurduğu CHP’nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir CHP’liyim’’ demişti. AKP’ye geçeceği anlaşılınca telefonunu kapatan Köksal önceki gün Ankara’nın ilçesi Kalecik’e geldi ve Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un misafiri oldu.