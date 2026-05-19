İsviçre, tarihinin en büyük çevre kriziyle karşı karşıya. Son on yılda buzulların %25’ini kaybetmesi, dağlardaki dengeleri altüst etti. Dev kütlelerin kopma riski üzerine kanton yönetimleri acil durum ilan ederek tahliye operasyonlarını başlattı.

DAĞLAR HAREKET HALİNDE, TAHLİYE BAŞLADI

İsviçre'nin Valais ve Graubünden kantonlarında, buzulların erimesiyle gevşeyen kaya kütleleri yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Jeologların "saniyeler içinde çökebilir" uyarısı verdiği Brienz ve çevresindeki köylerde sirenler çaldı. Hükümet, can kaybını önlemek amacıyla bölgeye girişleri yasaklayarak "Acil Durum" statüsüne geçti.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN EŞİK

Bilimsel veriler durumun vahametini kanıtlıyor: İsviçre buzulları sadece son 10 yıl içinde hacimlerinin tam dörtte birini kaybetti. 2026 yılı kışının beklenenden sıcak geçmesi ve kar örtüsünün yetersiz kalması, buzulları yaz güneşine karşı savunmasız bıraktı. Uzmanlar, "Buzullar artık bizi değil, biz onları korumaya çalışıyoruz ama çok geç kalmış olabiliriz" açıklamasında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

İsviçre Federal Konseyi, buzul erimesini bir "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımladı. Acil durum ilanıyla birlikte: Uydu ve dronlarla 7/24 izlemeye alındı. Erime sularının barajlara ve demiryollarına zarar vermemesi için tahliye kanalları açılıyor. Mevcut hızla devam edilirse, 2100 yılına kadar Alpler'in tamamen "yeşile döneceği" tahmin ediliyor.

"BEYAZ ALTIN" SUYA DÖNÜŞÜYOR

İsviçre'nin "Avrupa'nın su kulesi" olma özelliği tehlikede. Buzulların yok olması, sadece yerel köylerin boşaltılması değil, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük nehirlerinin (Ren ve Rhone) beslenme kaynaklarının kuruması anlamına geliyor. Uzmanlar, halkı dağlık bölgelerdeki rotalardan uzak durmaları konusunda şiddetle uyarıyor.