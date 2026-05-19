Adana’nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak’ta 17 Mayıs gecesi Emin Bozkurt, aralarında daha önceden husumet bulunan S.E.K., A.E. ve C.E. ile bir araya gelerek alkol almaya başladı.
Grup arasında ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.K., yanındaki tabancayla Emin Bozkurt’a ateş açtı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bozkurt kanlar içinde yere yığılırken; S.E.K., A.E. ve C.E. olay yerinden hızla uzaklaştı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emin Bozkurt’un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.
3 GÖZALTI
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla S.E.K., A.E. ve C.E.’yi saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca ise şüphelilerin olay günü kaçtığı araç içerisinde ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.