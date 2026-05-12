Tüketim alışkanlıklarında kredi kartı taksit kullanımının artış göstermesiyle birlikte, finans uzmanları hanehalkı bütçesi ve nakit akışı yönetimi konusunda kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, taksitli harcamaların kağıt üzerinde sağladığı ödeme kolaylığının, plansız yapıldığı takdirde uzun vadeli bir finansal daralmaya dönüştüğüne dikkat çekiyor.

LİMİT YÖNETİMİNİ ZORA SOKUYOR

Finansal veri analizlerine göre, taksitli alışverişlerde ürünün toplam bedeli kart limitinden doğrudan düşülüyor. Uzmanlar, yüksek taksitli borç stokunun "kredi limit kullanım oranını" yukarı çektiğini, bu durumun bankacılık sistemindeki risk puanını (findeks skoru) negatif etkileyebileceğini belirtiyor. Limitinin büyük bölümü taksitli borçlarla bloke edilen kullanıcıların, acil nakit ihtiyaçlarında esneklik payının kalmadığı vurgulanıyor.

ASGARİ ÖDEME VE FAİZ MALİYETİ

Deneyimli finansçılar, taksitli borçların ekstre tutarını yükseltmesiyle birlikte kullanıcıların "asgari ödeme" seçeneğine yöneldiğini ifade etti. Ekstre borcunun tamamının ödenmemesi durumunda, kalan taksitli tutarlara aylık akdi faiz işletiliyor. Bu durum, başlangıçta "faizsiz" gibi görünen taksitli alışverişlerin, ödeme düzensizliği başladığı anda bileşik faiz yüküyle maliyetli bir borç kalemine dönüşmesine yol açıyor.

Harcama kalemlerine göre taksitlendirme stratejilerinin önemi şu başlıklarla sıralanıyor:

Beyaz eşya ve teknoloji gibi kullanım ömrü uzun ürünlerde taksitlendirme makul bir finansman yöntemi olarak kabul ediliyor.

Gıda, yakıt ve giyim gibi kısa sürede tüketilen kalemlerin taksitlendirilmesi, "tüketilmiş ürünün borcunu ödemeye devam etme" riskini doğurarak nakit akışını bozuyor.

UZMANLARA GÖRE NET AYLIK GELİRİN %20'Yİ AŞMAMASI GEREKİYOR

Uzman görüşlerine göre, sağlıklı bir finansal tablo için aylık toplam taksit ödemelerinin, kişinin net aylık gelirinin %20’sini aşmaması gerekiyor. Gelecekteki gelirin bugünden harcanması olarak tanımlanan sürekli taksitli yaşam biçiminin, enflasyonist ortamda bir avantaj gibi görünse de, öngörülemeyen gelir kayıplarında hanehalkı iflaslarına zemin hazırlayabileceği kaydedildi.