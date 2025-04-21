Çift, nikâhtan sonra Kristen Stewart'ın evinde dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi.

Törene katılan konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de vardı.

Stewart ve Meyer'ın yolları 2013’te film setinde kesişmişti. Ama ilişkileri 2019'da başladı. 2021'de de nişanlandılar.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Geçen yıl Rolling Stone dergisine konuşan Kristen Stewart, Dylan Meyer ile evleneceklerini duyurmuş ve çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Nasıl bir ailem olacağını bilmiyorum ama çocuk sahibi olmamam gibi bir ihtimal yok" demişti. Çiftin, birbirlerinden alınan embriyolarla çocuk sahibi olmayı planladığı da açıklanmıştı.

Kristen Stewart, hamile kalmaktan ya da çocuk sahibi olmaktan korkmadığını ancak doğum sürecinin kendisini fazlasıyla tedirgin ettiğini belirtmişti.