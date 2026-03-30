İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

31 gündür devam eden savaşta İsrail Tahran'ı 24 saatte 150'den fazla uçakla vurdu. Elektrik santrallerinin hedef alındığı saldırılar sonrası ülkenin birçok bölgesi karanlığa teslim oldu.

Bomların art arda patlamasına rağmen İran halkı ellerine bayrak alarak meydanlara akın etti.

ABD'nin kara harekatı düzenlemeyi planladığı İran da İsrail ve ABD üslerinin yer aldığı ülkelere misilleme saldırıları düzenliyor.