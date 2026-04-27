Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe’de yönetim olağanüstü toplandı.

Sarı lacivertliler, yazılı açıklama ile alınan kararları duyurdu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.