2008 küresel finans krizine dair yerinde tahminleriyle tanınan ve ekonomi dünyasında "Kahin" olarak bilinen Roubini Macro Associates CEO’su Nouriel Roubini, ABD-İran gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalya’nın Como Gölü kıyısında düzenlenen Ambrosetti Forumu’nda konuşan eski Beyaz Saray ekonomisti, bölgedeki askeri tırmanışın kaçınılmaz göründüğünü savundu.

"GERİLİMİN TIRMANMA OLASILIĞI YÜZDE 50'DEN FAZLA"

Cernobbio’daki çalıştayda verdiği mülakatta Roubini, "Temel senaryom, gerilimin tırmanma olasılığının %50’den fazla olduğu yönünde," dedi. Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu süreci bir kazan-kazan stratejisine dönüştürmek istediğini belirten Roubini, "Tırmandırıp kaybetmek, tırmandırıp kazanmaktan daha düşük bir ihtimal ancak bu yine de büyük bir risk" ifadelerini kullandı.

KIDA VADELİ ŞOK ORTA VADELİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Roubini’ye göre, ABD ve İsrail’in saldırılarını artırması durumunda kısa vadede petrol fiyatları yükselse de orta vadede bir rejim çöküşü yaşanabilir. Bu durumun batılı müttefikler için daha iyi bir sonuç doğuracağını iddia eden ünlü ekonomist, Trump ve Netanyahu’nun bu motivasyonla hareket ettiğini dile getirdi.

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırıları Cuma günü de devam ederken, Tahran yönetimi bazı Körfez ülkelerini hedef aldı. Saldırıların, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılması için verdiği mühleti uzatmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

1970'LER TARZI ENERJİ KRİZİ RİSKİ

Savaşın devam etmesinin küresel ekonomiye ağır darbe vuracağı konusunda uyarıda bulunan Roubini, en kötü senaryoyu şu sözlerle özetledi: "Eğer ABD ve İsrail saldırıları artırırsa ve İran da misilleme olarak petrol tesislerini daha şiddetli hedef alırsa, kendimizi 1970’lerdeki gibi bir enerji krizinin içinde bulabiliriz."

Petrol fiyatlarında %10 ile %15 arasındaki bir artışın "trajik olmayacağını" belirten ekonomist, ancak savaşın yarın bitmesi durumunda bile fiyatların eski seviyelerine dönmeyeceğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARI FAİZ KISKACINDA

Yükselen enerji maliyetleri ve düşen güven endeksleri, Avrupa ekonomilerini de köşeye sıkıştırıyor. Roubini, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Nisan ve muhtemelen Haziran aylarında faiz artırmak zorunda kalacağını benzer bir tablonun İngiltere Merkez Bankası (BoE) için de geçerli olduğunu söyledi.

FED'DE YENİ DÖNEM VE KREDİBİLİTE SINAVI

ABD Merkez Bankası (Fed) için de zorlu bir sürecin kapıda olduğunu belirten Roubini, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmaması için faiz artışlarının kaçınılmaz olabileceğini ifade etti. Mayıs ayında Jerome Powell’dan görevi devralması beklenen Kevin Warsh’a atıfta bulunan Roubini, şunları ekledi:

"Fed, 2022 yılında faiz artırımlarında geç kalarak kredibilitesini neredeyse kaybediyordu. Yeni Fed Başkanı, görev süresinin başında itibarını zedelemek istemeyecektir; bu nedenle faiz artırmaktan başka seçeneği kalmayabilir."