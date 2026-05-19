Kocaeli’de CHP yönetimindeki İzmit Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında bin 950 işçiyi kapsayan 2026-2028 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Varken yok demedik. İşçiden kısmadık. 7 yıldır maaşları bir gün bile geciktirmedik” dedi.

SOSYAL HAKLARDA ARTIŞ

Sözleşme yalnızca maaş zamlarını değil, sosyal haklarda yapılan yeni düzenlemeleri de kapsadı. Buna göre yemek yardımı yılın ilk 6 ayında 320 TL, ikinci 6 ayında ise 360 TL olarak belirlendi.

İşçilere ayrıca:

2 bin TL 1 Mayıs ödemesi,

2 bin 200 TL yakacak yardımı,

2 bin TL aile yardımı verilecek.

İzin haklarında da kademeli artış öngörüldü. Buna göre yıllık izin süreleri ilk yıl 12 gün, ikinci yıl 14 gün, üçüncü yıl ise 16 güne çıkarılacak.

60 günlük ikramiye ve izin ücretleriyle birlikte toplam ödeme süresinin 76 güne ulaştığı belirtildi.

“İZMİT BELEDİYESİ LOKOMOTİF OLDU”

Törende konuşan Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Belediyesi’nin toplu sözleşme süreçlerinde “örnek bir belediye” olduğunu söyledi. Küçük, ekonomik kriz koşullarına rağmen belediye imkanlarının işçilere yansıtıldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. İzmit Belediyesi her zaman lokomotif oldu. Ekonomik krizlerde bütçedeki fazlalığı işçilerine döndürdü. İlk sözleşmeden bu yana büyük kazanımlar elde ettik.”

“ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VERDİK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise belediye bütçesinin halkın kaynağı olduğunu vurgulayarak işçilerin haklarını korumak için tüm imkanları zorladıklarını ifade etti.

“İşçilerin hakkını güvence altına almak için çok ince hesaplar yaptık. Varken yok demedik. İşçiden kısmadık. İşçilikten gelen bir kardeşinizim” diyen Hürriyet, ekonomik koşulların iyileşmesi halinde sözleşmenin yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Hürriyet, konuşmasında belediyenin mali baskılarla karşı karşıya kaldığını da belirterek, “SGK borçları, vergi yükleri ve hacizlerle boğuştuk. Buna rağmen 7 yıldır maaşları bir gün bile geciktirmedik. Alın teri soğumadan emeğin karşılığını verdik” ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet ayrıca Sarısu Kampı’nın bu yıl belediye emekçilerinin kullanımına açılacağını açıkladı.