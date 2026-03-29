Ünlü oyuncu Kubilay Aka, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitmeye hazırlanıyor. Kuaförden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Aka, asker tıraşı olduğu anları takipçileriyle paylaştı.

2 NİSAN'DA TESLİM OLACAK

Kubilay Aka’nın bedelli askerlik kapsamında Bilecik’te görev yapacağı öğrenildi. Oyuncunun 2 Nisan'a kadar askerlik hazırlıklarını tamamlayıp yakın zamanda birliğine teslim olacağı belirtildi.

Öte yandan Kubilay Aka, 2024 yılında meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü çift, bu yılın başlarında yollarını ayırmıştı.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 doğumlu Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim aldı. Oyunculuk kariyerine yönelmek için ayrıca oyunculuk eğitimi alan Aka, 2016-2017 yılları arasında yayınlanan “Vatanım Sensin” dizisinde Ali Kemal karakteriyle dikkat çekti.

2017 yılında “Çukur” dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, sinema projelerinde de yer aldı. Aka, “Arif V 216” filminde Yakışıklı Kemal, “Aşk Bu Mu?” filminde ise Umur karakterine hayat verdi.