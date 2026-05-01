Kubilay Aka, 21 günlük bedelli askerlik sürecini tamamlayarak sivil hayata döner dönmez sosyal medya hesabında dikkat çeken bir hamle yaptı. Oyuncunun, magazin gündeminde eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ilgili yer alan iddiaları gördükten sonra sosyal medya hesabında ‘temizlik’ yaptığı öne sürüldü.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kıskanmak dizisinde Nüzhet ve Mükerrem karakterlerine hayat veren Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan hakkında ortaya atılan iddiaların ardından açıklama gelmişti. Selahattin Paşalı cephesinden yapılan açıklamada, evliliklerinde zaman zaman küçük sorunlar yaşadıklarını doğrulayan çift, gündeme gelen söz konusu iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

ESKİ ARKADAŞLARIN ARASINA KARA KEDİ GİRDİ

Kubilay Aka, hakkında çıkan iddialar yalanlansa da sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi. Oyuncunun, Aşk 101 dizisinde birlikte rol aldığı eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı’yı askerlikten döner dönmez Instagram’da takipten çıktığı görüldü. Selahattin Paşalı’nın ise Aka’yı takip etmeye devam ettiği dikkat çekti.

Öte yandan Kubilay Aka’nın, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ı da sosyal medya hesabından engellediği iddiası magazin gündemine yansıdı.

HAFSANUR'UN BEĞENİSİ BİR ANDA SİLİNDİ

Kubilay Aka’nın askerlik dönüşü paylaştığı fotoğraflara Hafsanur Sancaktutan tarafından beğeni yapıldığı ancak bu beğeninin kısa süre sonra ortadan kaybolduğu görüldü.

Öte yandan sunucu Ece Erken’in ortaya attığı iddiaya göre, Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya üzerinden birbirlerini engellediği öne sürüldü.