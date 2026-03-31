Bu sabah Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı 59 isim hakkında gözaltı kararı verildi.



Sabah saatlerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından evinde ve makamında arama yapılan Bozbey, eşi ve kardeşleriyle birlikte gözaltına alındı.





BELEDİYE EL DEĞİŞTİREBİLİR



İktidar tarafından uzun süredir devam eden muhalif belediyelere yönelik operasyonlara her geçen gün yenisi eklenirken, son olarka Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon, belediyenin muhalefetin elinden alınma ihtimalini de güçlendirdi.



Savcılık tarafından Bozbey'e yöneltilen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ya da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yöneltme ve örgüte üye olma' suçlamalarından tutuklama kararı çıkması halinde İçişleri Bakanlığı, Bozbey'i görevden uzaklaştıracak.



MECLİS'TE ÇOĞUNLUK AKP VE MHP'DE



Bozbey'in tutuklanması halinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılacak seçim ile Belediye Başkan Vekili belirlenecek.



31 Mart 2024 tarihli seçim sonuçlarına göre Bursa'da meclis dağılımının çoğunluğu AKP ve MHP'li üyelerin elinde. CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ise 1'er üyesinin bulunduğu Meclis'te AKP ve MHP'li üye sayısı ise 57'yi bulmakta.