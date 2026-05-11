Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Mersin’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, siyasi tartışmaların odağına yerleşti. Akdeniz kıyısındaki Kültür Park’ta başlayan festivale Cumhur İttifakı temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi, buna karşın muhalefet milletvekilleri ve belediye başkanlarının davet edilmemesi tepki çekti.

Festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra AKP ve MHP’li milletvekilleri, il başkanları ve Cumhur İttifakı’na mensup yerel yöneticiler katıldı. Muhalefet partilerinin temsilcilerinin ise davet edilmediği ortaya çıktı.

MUHALEFET DIŞARIDA BIRAKILDI

Festivalin açılış törenine CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekilleri Talat Dinçer ve Gülcan Kış, İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, DEM Parti Milletvekili Ali Boz, DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’in davet edilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP’li ilçe belediye başkanlarının da davetliler listesinde yer almaması dikkat çekti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kendilerine herhangi bir davet ulaşmadığını açıkladı.

CHP VE DEM PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Festivalin “AKP’nin gövde gösterisine dönüştüğünü” söyleyen CHP’li Ali Mahir Başarır, yaşananlara sert tepki gösterdi. Başarır, “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği nokta budur. Partili devlet ve partileşmiş devlet anlayışı görüyoruz. Bu makamlar, bu bakanlıklar kimsenin babasının çiftliği değildir” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Boz da festivalin kentin kültürel kimliğini yansıtmadığını savunarak, “Mersin’in kültürü bir arada yaşam kültürüdür. Bu organizasyonun kentte yarattığı tablo nedeniyle adına ancak ‘AKP Kültürü Festivali’ denebilir” dedi.

16 NOKTADA 159 ETKİNLİK

Festival kapsamında Mersin genelinde 16 farklı noktada toplam 159 etkinlik düzenlenecek. Programda konserler, sergiler, çocuk atölyeleri, gastronomi buluşmaları ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış konuşmasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün 26 şehre ulaşan büyük bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Ersoy, “Mersin yalnızca bir turizm destinasyonu değil, yaşayan bir kültür hazinesidir” diyerek kentin tarihi, gastronomisi ve kültürel birikimine dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Soli Sahili’nde kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya konser verecek.

Programda ayrıca çocuk etkinlikleri, gastronomi buluşmaları ve Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenecek özel söyleşiler de yer alacak.