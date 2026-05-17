Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçları oynandı. Küme düşen son takımı belirleyecek maçlar aynı anda başladı. 34 haftalık lig sona ererken, küme düşen üçüncü takım belli oldu.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmaların bitiminde Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, usta yorumlarıyla sezonu değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

''Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadroyla daha farklı olması lazım. Göztepe ve Samsun mantığında takım daha fazla olmalı. Bu idareyle devam ederlerse 3-4 sene sonra çok farklı olacak.''

''Antalya'nın bu durumda olmaması lazımdı. Yazık, dünya kenti diyoruz ama yok. Bu sene çok kötü bir lig geçirdik.

'VAR'LAR SEZONA TESİR ETTİ

''Genç hakemler çıktı baya. Orada iyi şeyler yapıldı. Ama bu senenin VAR rezaletleri neydi. Bu sezon ligi 'VAR'LAR bitirdi. Hakemler değil. Yayıncı kuruluşun görüntüleri ben de olsa, bir kaset yaparım 1 saat herkes ne olduğunu anlar o zaman. Adam 50 metreden golü verdi, bunları gördük. O Portekizlileri hemen salla. Başka adamlar getir, daha düzgün adamlar. VAR'lar sezona tesir etti.''

AZİZ YILDIRIM KAZANIRSA...

''Aziz Yıldırım kazanır gelirse, ne işler çıkacak bizlere. Neler olacak TFF'ye Galatasaray'a. Futboldan değil, futbolun dışında işlerden bahsediyoruz.''

''Federasyonu tanımam dersen kupayı başka biri getirir. Ama kupayı hak etti mi Galatasaray etti. Eyy Fenerbahçe, bugün Eyüpspor'u yensen 1 puan farkla sezonu kapatacaktı bunu dedirtemediniz.''

KÜME DÜŞME HATTI

''Ben Metin Diyadin'in yerinde olsam gelmezdim. Volkan dışardan gelen bir adam. Biz de büyük takım hayranlığı var. Büyük takımdan gelen iki günde teknik direktör oluyor. Aşağıdan gelip teknik direktör olursun. Ama bir yerlerden gönderiyorlar.